MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika

MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

19.03.2021 09:57
MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan MKE Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Karaman döneminde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemeyecek.

Son iki maçını kazanamayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Lewis Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü, rakibini 11 yıldır yenemiyor

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

Başkent temsilcisi Trabzon'da ise 14 yıldır galibiyete hasret. MKE Ankaragücü, rakibi karşısında deplasmandaki son 3 puanını ise 17 Mart 2007'de yine 1-0'lık sonuçla elde etmişti. Bu sonuç ayrıca MKE Ankaragücü'nün son 30 yılda Trabzon'da aldığı tek galibiyet olarak dikkati çekiyor.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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