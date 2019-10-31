MKE Ankaragücü, yeni başkanıyla sıkıntıları aşacak

MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı Fatih Mert, kulüpte ciddi sıkıntıların bulunduğunu, bunları aşmaları gerektiğini söyledi.

Kulübün olağanüstü genel kurulunda seçildikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mert, "Adaylık sürecimiz hemen hemen 10 gün önce netleşmeye başladı. 2-3 gün önce de netlik kazandı. Ondan sonra aday olmaya karar verdik." dedi.

Başkan Mert, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla kulübe bir yol haritası çizeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ankaragücü'nde çok ciddi sıkıntılar var. Öncelikli hedefimiz bu takımı şu anda ayakta tutmak. Bu takımda çok acil ödenmesi gereken paralar var. FIFA'ya gitmiş olan dosyalar var. Elimizde bunlarla ilgili net bilgiler yok. Herhalde 1-2 gün sonra bilgilere ulaşabileceğiz. Söylenen rakamlar var. O rakamlar üzerinden bakılacak. Ekonomik olarak Ankaragücü çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir yol haritası çizip ilk başta transfer yasağını kaldırabilecek bir planla bu takımı ligde tutup biraz üstlere atabilirsek ondan sonraki sene için de bakılacak. Ankaragücü'nün kaynağa ihtiyacı var. Haziran ayında da olağan genel kurulu var. Bu sene hak ettiği yerde Süper Lig'de devam ederse ki edecek inşallah. Olağan genel kurulla birlikte Ankaragücü'nde farklı bir durum olur diye düşünüyorum."

"Tasvip etmeyeceğimiz şeyler bunlar"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, genel kurulda yaşanan üzücü olayı tasvip etmediğini ifade etti.

Konuşmacının rakamlar söylediğini, başkanın da sinirlenerek aşırı tepki verdiğin anlatan Mert, "Arkadaş rakamlar söylüyordu. Başkan sinirlendi. Aşırı tepkiler verdi. Tasvip etmeyeceğimiz şeyler bunlar. Arkadaş rakamlarla ilgili not almış. Demek ki elinde bildiği bir şeyler var. Notları var ona göre konuşuyor. O rakamlarla ilgili ben bir şey söyleyemem. Yiğiner başkan rakamların doğruluk payı olduğunu düşünmedi ve çok aşırı bir tepki verdi. Ben bunları tasvip etmiyorum. Bunlar doğru işler değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir insana bu kadar kişinin tepki vermesi de doğru değil." diyen Fatih Mert, "Şık olanı bunun oradan çıkıp, 'sen doğru söylemiyorsun kardeşim. Bu işin doğrusu budur. Ben bunları sana söyledim. Sen bunlarla utan' demeliydi başkan." ifadelerini kullandı.

Kulüpte yarın devir teslim töreni yapılacağını hatırlatan başkan Mert, "Yarın kulübün devir teslim töreni yapıldığı zaman evrakların incelettirilmesi lazım. Bağımsız denetim şirketleri var. Derdimiz bir şey aramak, bir şey bulmak değil. Her şey de farklı bir niyet aramamak lazım. Ne aldığımızı bilmemiz lazım. Bunu raporlatmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.