Mke Ankaragücü, Yeni Bir Başlangıç Peşinde

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kapılarını bu hafta ilk kez açacak Eryaman'daki yeni statta güzel bir başlangıca adım atmak istediklerini söyledi.

ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kapılarını bu hafta ilk kez açacak Eryaman'daki yeni statta güzel bir başlangıca adım atmak istediklerini söyledi.



Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Aytemiz Alanyaspor'un 21, kendilerinin ise 20 puana sahip olduğunu belirterek, "Aytemiz Alanyaspor maçı bizim için dönüm maçı. Geçen hafta kazanan bir Alanyaspor, kaybeden bir Ankaragücü. Bizim artıya çevirmemiz için maçı kazanmamız gerek." ifadelerini kullandı.



Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray karşısında 6-0 yenilerek camiayı üzdüklerini belirten Kaplan, şöyle konuştu:



"Bu hafta yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Futbolcularımıza Aytemiz Alanyaspor maçının önemini anlattık. Eryaman Stadı'nda ilk buluşmamız olacak. Biz orada taraftarlarımızı da arkamıza alarak büyük bir güçle Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak için oynayacağız. Sakat oyuncularımızı aramıza katarsak daha da güçleneceğiz. En büyük gücümüz taraftarımız."



Yeni stadı "müthiş" olarak niteleyen Kaplan, "Seyircimizin stadı dolduracağına inanıyorum. Seyircimizin maç içinde yapacağı baskı ve bize vereceği destekle de biz müsabakayı kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çünkü bizim oyuncularımız da büyük fedakarlıklar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



"Kenetlenerek maçı kazanmak istiyoruz"



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, art arda gelen kötü sonuçlara karşın ligden düşmeyi aklından dahi geçirmediğini ifade etti.



Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın önemini vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Düşme potasını aklımdan dahi geçirmiyorum. Hem puan hem de ikili averaj açısından önemli bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Saha içinde iyi bir mücadele, taraftarlarımızın büyük desteği ve kenetlenerek maçı kazanmak istiyoruz."

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