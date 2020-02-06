MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

6 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antrenmana, Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay katılmadı.

Sarı-lacivertli takımda Ricardo Faty, sarı kart cezası yüzünden yarınki maçta forma giyemeyecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi
Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ile anlaştı Beşiktaş'ta Yasin Sülün ile yollar ayrıldı İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]