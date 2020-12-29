MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
29.12.2020 19:25
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 15. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Beştepe Tesisleri'nde toplandı.
Antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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