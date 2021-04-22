MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması, diğer oyuncular ise pas ve taktik çalışması yaptı.

Torgeir Borven ve Aliou Badji'nin tedavilerine devam edilirken Atakan Çankaya takımla ısındıktan sonra bireysel idmana devam etti.

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında kart görerek cezalı duruma düşen Zvonimir Sarlija, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.