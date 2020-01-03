MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu olarak transfer yasağını kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu olarak transfer yasağını kaldırmak için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent kulübünün gündemini yıllarca meşgul edecek ve sürekli önüne problem olarak gelebilecek dosyaları çözmeye çalıştıklarını belirterek, "3 puan silme cezasına sebep olabilecek 5 dosyadan 4'ünü çözdük. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnanın çok zor dosyalarla uğraşıyoruz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Transfer yasağını kaldırmak için yönetimin büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Fatih Mert, "Yasağı kaldırabilmek için çözmemiz gereken bir dosya kaldı. Gelecek adına ümitliyim. Çözdüğümüz dosyalarla Ankaragücü'nün geleceği kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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