Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü Yönetiminde Ayrılık

Mke Ankaragücü Yönetiminde Ayrılık

55 dakika önce

MKE Ankaragücü Kulübü, yönetici Murat Ağcabağ'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiğini açıkladı.

Mke Ankaragücü Yönetiminde Ayrılık, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü, yönetici Murat Ağcabağ'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün 2019 yılı ilk yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantısı kulüp başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında gerçekleştirildi.

Geride kalan yılın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, çağrı yapılmasına rağmen mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi Murat Ağcabağ'ın, kulüp tüzüğünün 50. maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliğine son verildi.

Murat Ağcabağ, yapılacak bir genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü, Spor
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