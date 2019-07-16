Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.


- Ankara
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
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