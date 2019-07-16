Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı
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MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı

2 saat önce

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.

MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı, System.String[]
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.

MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı. - ANKARA
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
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