MKE Ankaragücü, Zaur Sadaev ile anlaştı
2 saat önce
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü
, Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı.
MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan
ve Sportif Direktör Adnan Erkan
yer aldı. - ANKARA
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