MKE'den Yerli KBRN Koruma Ekipmanları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MKE'den Yerli KBRN Koruma Ekipmanları

MKE\'den Yerli KBRN Koruma Ekipmanları
03.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, KBRN tehditlerine karşı geliştirdiği yerli koruma ekipmanlarıyla Mehmetçiğe güvenlik sağlıyor.

UTKU ŞİMŞEK - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği yerli ve milli savunma ürünleriyle en zorlu operasyonel koşullarda Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor.

MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri için ürettiği yüksek teknolojili silah sistemleri ve mühimmatların yanı sıra KBRN tehditlerine yönelik de çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda MKE bünyesinde bulunan AR-GE laboratuvarlarında, yüksek teknolojiyle üretilip geliştirilen yerli ve milli ekipmanlarla, KBRN tehdidi olan zorlu bölgelerde görev yapan personele tam koruma sağlanıyor.

Zorlu çevre koşullarında güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuluyor

İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonuyla farklı görev profilleriyle kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek yapı sunuyor.

Buhar, sıvı ve partikül formundaki savaş ajanlarına karşı etkin bariyer oluşturan özel teknolojili koruyucu kıyafetler, taktik operasyonlar sırasında yüksek düzeyde ergonomi ve hareket kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı.

Zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk havanın yanı sıra zorlu çevre koşullarında da güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Ayrıca ekipmanlar, aktif karbon teknolojisiyle çok katmanlı olarak aralıksız şekilde üretiliyor.

Eksi 30 ile 50 derece arasındaki sıcaklıklarda, solunum güvenliği sağlıyor

Bu kapsamda üretilen, KBRN Nefes Gaz Maskesi, düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik cam yapısı sayesinde eksi 30 ila 50 santigrat arasındaki sıcaklıklarda, görüş kabiliyetinden ödün vermeden kesintisiz solunum güvenliği sağlıyor.

Yüksek kimyasal dayanımı ve artırılmış parmak ucu hassasiyetiyle üretilen KBRN Koruyucu Eldiven yağmur, çamur ve düşük sıcaklık gibi olumsuz hava koşullarında operasyonel kontrolün korunmasına katkı sağlıyor.

KBRN Koruyucu Bot Kılıfları ise kimyasallara karşı yüksek dirençli yapısı ve ayarlanabilir tasarımı sayesinde ıslak zeminler, kirli arazi ve zorlu saha şartlarında personelin hareket kabiliyetini ve güvenliğini destekliyor.

NATO standartlarına uyumlu üretiliyor

Farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan bu kıyafetlerde, el ve ayak bileği bölgelerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken, sırt bölgesinde yer alan acil tahliye taşıma aparatı operasyonel koşullarda hızlı müdahale ve yaralı tahliyesini destekliyor.

Üretilen koruyucu ekipmanlarının tamamı NATO standartlarına uygun olarak geliştiriliyor ve Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini ileri seviyeye taşıyan sistem, güvenlik güçlerine her senaryoda hazır olma kabiliyeti kazandırıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE'den Yerli KBRN Koruma Ekipmanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:46:23. #7.11#
SON DAKİKA: MKE'den Yerli KBRN Koruma Ekipmanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.