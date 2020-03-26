MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürü Turgay Topaloğlu Cerrahi maske üretimine yönelik yeni... - Son Dakika

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MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürü Turgay Topaloğlu Cerrahi maske üretimine yönelik yeni...
6 saat önce
MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürü Turgay Topaloğlu Cerrahi maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz.
MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürü Turgay Topaloğlu Cerrahi maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:09 Kaynak: DHA
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