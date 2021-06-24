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MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor

24.06.2021 15:57
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor, System.String[]

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "MKE Türkiye'nin, Kırıkkale'nin göz bebeğidir.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "MKE Türkiye'nin, Kırıkkale'nin göz bebeğidir. MKE kesinlikle özelleştirilemez." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Komisyonda görüşülen MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinin anayasa aykırı olduğunu, reddedilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise teklifin anayasa aykırılıkla herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti.

Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz da teklifin anayasa aykırılığının olmadığını kaydetti.

Yapılan oylama sonucunda anayasaya aykırılık talebi reddedilerek Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, kanun teklifiyle, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev yetki ve sorumluluklarıyla, şirket personelinin statüsüne ilişkin usul ve esasların düzenlendiğini belirterek, "Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, anonim şirket statüsünde yeniden yapılandırılacak olmasından dolayı mevcut kurum personelinin intibaklarına ilişkin esaslar ile geçiş hükümlerinin düzenlenmesi de öngörülmektedir." dedi.

"MKE kesinlikle özelleştirilemez, özelleştirilmez"

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, babası ve dedesinin de MKE'den emekli olduğunu söyledi. Can, "1984 yılında ortaokulu bitirdikten sonra sınavla MKE'nin çırak okuluna torna tesviyeci olarak girmiş, fabrikada tezgahların arasında çalışarak MKE'nin ekmeğini yiyerek İstanbul Hukuk Fakültesini dışarıdan bitirmiş, avukat olmuş, siyasete atılmış bir kardeşinizim. MKE'yi kuranlardan Allah razı olsun." dedi.

MKE'nin tarihçesini ve yaşanan süreçleri anlatan Can, "MKE Türkiye'nin, Kırıkkale'nin göz bebeğidir. MKE kesinlikle özelleştirilemez, özelleştirilmez. MKE Hazine'ye bağlanacak." ifadesini kullandı.

Bir bilgi kirliliğinin dolaştığını belirten Can, "Memleketimizin en güzide kurumlarından birini dünya silah devleriyle rekabet edecek hukuki altyapıya kavuşturmamız lazım. Bundan niye rahatsız olalım? Hiç kimsenin de rahatsız olacağına inanmıyorum." dedi.

Can, MKE'nin kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) kapsamından çıkarılacağını ancak imtiyazların ise devam edeceğini söyledi. Can, işçi ve memurların haklarının da korunduğunu anlattı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ise kanun teklifinin kamuoyunda bir süredir tartışıldığını anımsatarak MKE'nin tarihçesini ve çalışmalarını anlattı.

MKE'nin KİT statüsünde olmasına rağmen son birkaç yıllık süreçte ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Dere, "Ülkemiz için son derece önemli olan kritik projeler bir bir hayata geçmeye başladı ama çağımızın savunma sanayindeki gelişmelerini dikkate aldığımızda, bizim müttefikimiz ya da karşımızda olan ülkelerdeki gelişmeleri dikkate aldığımızda biz bu hızın yeterli olmadığını değerlendiriyoruz. MKE inşallah çok daha farklı noktalara gider, bunu arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Dere, "Kanun teklifinde neyi amaçladık? Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olsun. MKE güncel tartışmalardan uzak olsun, özelleştirme baskısını hissetmesin çünkü KİT olunca özelleştirme baskısı her zaman var." diye konuştu.

MKE'nin özelleşmediğini vurgulayan Dere, "MKE'nin özelleşmesi bir yana özelleştirilmemesinin yolunu açıyor bu kanun." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Milletvekili, Kırıkkale, AK Parti, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika Ekonomi


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