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MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor

24.06.2021 18:11
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor, System.String[]

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "MHP, savunma sanayisinde önemli bir yer edinmiş olan, Türkiye'nin, TSK'nin her türlü mühimmat ihtiyacını karşılayan MKE'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da özelleştirilmesine apaçık karşıdır.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "MHP, savunma sanayisinde önemli bir yer edinmiş olan, Türkiye'nin, TSK'nin her türlü mühimmat ihtiyacını karşılayan MKE'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da özelleştirilmesine apaçık karşıdır." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) kurum içi örf, adet ve gelenekleri olan mükemmel bir kuruluş olduğunu belirterek, "Yapılan statü değişikliğiyle TBMM'nin denetimine tabi olan MKE, lağvedilerek bir anonim şirkete dönüşecek, böylece denetimden kaçırılacaktır. Hem çalışanlar açısından hem de ülke kaynaklarının kullanımı açısından bu kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

MKE'nin yüzlerce yıllık bilgi birikimi, tecrübesi ve liyakati esas alan bir anlayışla çözülebilecek sorunlarının statü değişikliğiyle çözülecekmiş gibi gösterilmesinin ülke gerçekleriyle de bağdaşmadığını savunan Önal, "Bu örnekleri daha önce PTT ve ÇAYKUR'da yaşamış, demir yollarında tecrübe etmiş ülkemiz yeni bir vakayla karşı karşıyadır. Dahası anonim şirkete dönüştürülen kurumların bir çoğu zaman içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış ve yine olan kurum çalışanlarına olmuştur. Biz, CHP olarak MKE ve bağlı fabrikalarının ikinci bir tank palet vakasına dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"MKE, 40'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise MKE'nin halen 40'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösteren azimli bir kurum olduğunu söyledi.

Günümüzde dünya savunma sanayisi ve üretiminin büyük bir bölümünün birkaç ülke tarafından gerçekleştirildiğini ve acımasız rekabet şartlarının söz konusu olduğunu vurgulayan Öztürk, "İleri teknolojili sektörlerden olan savunma sanayisi bugün ulusal düzeyde politika üretilen ve desteklenen bir sektör halini almış, MKE de bu kurumlar arasında faaliyetlerini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin, tamamen ekonomik ve küresel piyasalarda yeni pazarlar kapma hedefine yönelik hazırlandığını, son günlerde bazı siyasi partilerce siyasi malzeme yapılmasını üzülerek izlediklerini dile getiren Öztürk, "Teklif metninden okunanların anlaşılamayacağını sanmıyorum. Özellikle MKE çalışanları açısından olayları çarpıtmanın, algı oluşturmanın ülkemizdeki huzuru bozmaya yönelik olduğunu da düşünmemek elde değildir." sözlerini sarf etti.

MKE'ye yönelik özelleştirme değerlendirmelerine de değinen Öztürk, "MHP, savunma sanayisinde önemli bir yer edinmiş olan, Türkiye'nin, TSK'nin her türlü mühimmat ihtiyacını karşılayan MKE'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da özelleştirilmesine apaçık karşıdır." görüşünü paylaştı.

"Özelleştirme teklifi değil"

Öztürk, kanun teklifinin içine MKE'nin hiçbir şekilde özelleştirme kapsamında olmayacağının derç edilmesini istedi.

Kanun teklifinin bir özelleştirme teklifi olmadığını belirten Öztürk, "KİT olan bir kurumu Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket haline çeviren bir tekliftir. Bu kamu kurumu olmaktan, kamu şirketi olmaya evirilen bir süreçtir. O bakımdan burada sadece bir statü değişikliği vardır. Burada bir atma, satma kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da MKE'nin, sıradan bir KİT'miş gibi düşünülmesi halinde büyük bir yanılgıya düşüleceğine dikkati çekti.

Kanun teklifinin bu haliyle iptal edilmesinin ve geri çekilmesinin en doğrusu olduğunu ileri süren Ataş, "Sunumlara baktığımda çok güzel ivme kazanmış, üç yıldır kar eden ve güzel silahlar, mühimmatlar ürettiği söyleniyor. Bir taraftan da 'hantal bir yapı, biz bunu idare edemiyoruz, değiştirelim' deniliyor. Burada bir tezatlık var. İşte bu da kafaları karıştırıyor." diye konuştu.

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Milletvekili, Kırıkkale, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika Ekonomi


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