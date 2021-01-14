MKE'nin yarışmasında çocuklar sağlık çalışanlarını çizecek - Son Dakika

MKE'nin yarışmasında çocuklar sağlık çalışanlarını çizecek

14.01.2021 12:13
MKE'nin yarışmasında çocuklar sağlık çalışanlarını çizecek, System.String[]

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklara yönelik "Pandeminin Kanatsız Melekleri...

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklara yönelik "Pandeminin Kanatsız Melekleri Sağlık Çalışanlarımız" temalı resim yarışması düzenledi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, MKE'nin Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İzmir ve İzmit'teki fabrika ve işletme müdürlüklerinde görev yapan çalışanların çocuklarının hazırladığı eserler, Gazi Üniversitesi Resim ve İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren eserler jüri tarafından belirlendikten sonra kurumla paylaşılacak.

Eserlerin en geç 29 Ocak'a kadar kuruma ulaştırılması gerekiyor.

Yarışmanın 13 Şubat'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ödül törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in davet edilmesi planlanıyor.

Yarışmayla, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını sürecinde ortaya koyduğu çabaya yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MKE'nin yarışmasında çocuklar sağlık çalışanlarını çizecek - Son Dakika


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