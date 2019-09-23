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Mke silahlarına kosova fuarında yoğun ilgi

1 saat önce

MKE silahlarına Kosova fuarında yoğun ilgiEnis TABAK, Prizren (DHA)- Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası İş İnsanları Buluşması'na aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı dünyanın birçok ülkesinden 500'ün üzerinde iş insanı katıldı.

Mke silahlarına kosova fuarında yoğun ilgi, System.String[]

MKE silahlarına Kosova fuarında yoğun ilgi

Enis TABAK, Prizren (DHA)- Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası İş İnsanları Buluşması'na aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı dünyanın birçok ülkesinden 500'ün üzerinde iş insanı katıldı.

Prizren'deki Sezair Suroi Spor Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Gaşi, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Arnavutluk, Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Slovenya ve Karadağ'dan toplamda 140 firmanın katıldığı fuarda, Kosova ile bu ülkelerden gelen iş insanları da bir araya geldiler. Yerli ürünlerin de yer aldığı fuarda en büyük ilgiyi Türkiye'den gelen Makina Kimya Endüstrisi (MKE) standı gördü. Kosova Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Kosova Güvenlik Gücü (FSK) yetkilileri ile vatandaşlar da Makina Kimya Endüstrisi'nin standında yer alan silahları incelediler.

MKE SİLAHLARI TERCİH EDİLECEK

Standı ziyaret edenler arasında yer alan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Cumhuriyeti olarak her zaman barıştan yana olduklarını ancak her zaman barışın karşısında da hazırlıklı olmak gerektiğini, dolayısıyla bir silah donanımına sahip olunması gerektiğini söyledi. Damka, 'Amacımız Türkiye Savunma Bakanlığı ve Makina Kimya Endüstrisi'nin üretmiş olduğu çok güzel tam teşekküllü ve bütün NATO standartlarına uyan silahların kullanılmasıdır. Biz Kosova heyeti olarak Makina Kimya Endüstrisi'ne ziyarette bulunduk ve yerinde bu kaliteyi görmüş olduk. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Savunma Bakanlıkları arasında yapılacak olan ikili anlaşmalar neticesinde tercih edilecek olan Makina Kimya Endüstrisi'nin silahları olacaktır' ifadelerini kullandı. Makina Kimya Endüstrisi Temsilcisi Derya Körkçüoğlu da, Makina Kimya Endüstrisi silahlarına ilginin yoğun olduğunu ifade etti.

Prizren, Türkiye, Kosova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
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