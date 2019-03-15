Son Dakika Haberleri: Mkek 69. Yaşında

Mkek 69. Yaşında

15 dakika önce

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yönetici ve çalışanları, Kurumun 69. kuruluş yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mkek 69. Yaşında, System.String[]
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yönetici ve çalışanları, Kurumun 69. kuruluş yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Özden ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Özden, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Tophane-i Amire'den günümüze 566'ncı, MKE adıyla 69'uncu yılı gururla kutluyoruz.

MKE, geçmişten gelen tecrübe ve birikimiyle bu gün de savunma sanayimize önemli katkılar sağlamaktadır. Her zaman çözümlerini öncelikle barışçı harekatlarla yapan ordumuz ve güvenlik güçlerimiz için gerekli olan tüm silah ve mühimmat, Kurumumuz tarafından yerli ve milli olarak üretilmektedir. Kurumumuz, Türkiye'nin tam bağımsız olması bilinci doğrultusunda tüm emeği ve teknolojisiyle milletimizin hizmetindedir.

Her zaman ülkemiz savunma sanayisinin güçlü bir parçası olan MKEK, bundan sonra da başarılarıyla savunma sanayisinde öncü lider olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Tüm bağlılığımızla önünde minnet, şükran ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Tophane, Anıtkabir, Ekonomi
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