Mkek'den TSK'ye Silah Sevkiyatı - Kırıkkale
2 saat önce
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmek üzere 3 bin adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale
Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK
) teslim edilmek üzere 3 bin adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.
MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, fabrikadaki törende yaptığı konuşmada, çok yoğun bir çalışma yılını geride bıraktıklarını söyledi.
MKEK'in gururu silahların sevkiyatını gerçekleştireceklerini belirten Ocakcıoğlu, şöyle konuştu:
"Silah fabrikasının tarihinde hiç olmayan sevkiyatları gerçekleştirdik. Bugün 3 bin MPT-55 ve yedek parça sevkiyatı yapacağız. Daha önceden 56 bin 396 olan sevkiyatımıza bu 3 bini de ekledik. Toplamda 59 bin 396 silahın sevkiyatını gerçekleştirmiş olduk. Hala ambarımızda 4 bin 200 silahımız var. Bu silahlarımızın sevkiyatı 2019'a kaldı. Fabrikamızın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu tempoyu daha ileriye taşımamız daha güzel ve kaliteli silahlar yapmamız silah fabrikamızın ayakta durmasını sağlayacaktır. Buradan üretimler çıktıkça özel sektöre verilmek istenen bazı silahların da burada kalacağı kesindir."
Konuşmanın ardından MPT-55 ile gösteri atışları yapıldı.
Daha sonra 4 tır dolusu MPT-55, TSK'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:53 Kaynak: AA
Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı
Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi