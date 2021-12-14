MKEK Genel Müdür Yardımcısı Keskinkılıç'ın acı günü - Son Dakika

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç'ın vefat eden iki amcası, Karabük'te toprağa verildi.

Eskipazar ilçesinde bir süredir kanser tedavisi gören Mehmet Keskinkılıç dün akşam, Muammer Keskinkılıç ise bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Keskinkılıç kardeşler için ilçe merkezindeki Yusuf Bey Camisi'nde tören düzenlendi. MKEK Genel Müdür Yardımcısı Keskinkılıç, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Budaklar köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı İdris Çankaya, bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.