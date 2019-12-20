Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akdere, haber, yaşam ve spor kategorisinde seçim yaptı.

Akdere, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı karelerini seçti.

Birbirinden değerli fotoğrafların hepsinin arkasında çok ciddi mesajların olduğunu dile getiren Akdere, şunları söyledi:

"Bütün kategorilerdeki fotoğraflar çok ciddi mesajlar veriyor. Spor kategorisindeki kare bütün dünyaya verdiğimiz selamı anlatıyor. Yaşam kategorisinde Çamlıca Camisi birliğimizi ve bütünlüğümüzü gösteriyor ve artık dünyada bir simge olması önemli. Burada şanlı bayrağımızı görüyor olmamız çok önemli. Biz her türlü fikrimizle Türkiye'yiz, bir bütünüz. Haber kategorisinde de değerli Mehmetçiğimizi seçtik. Hani negatif konuşuyorlar ya! Onlar Türk askerini ve milletini tanımıyorlar. Fotoğrafta Mehmetçiğimiz şefkatin, birlik ve beraberliğin ne olduğunu gösteriyor."