MKEK kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, MKEK'in anonim şirketi olmasını düzenleyen yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklif metnine eklenen önerge ile MKEK'in özelleştirilmemesi kanunla netleştirildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 12 maddelik yasa teklifi ile MKEK, Hazine'nin mülkiyetinde olacak, Milli Savunma Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunları'na göre kurulmuş bir anonim şirket olacak.

Bu arada komisyonun CHP'li üyelerinin masalarındaki, 'MKE'ye sahip çık', 'MKE'nin Tank Palet olmasına izin vermeyeceğiz', 'Anonim şirkete dönüştürme bahane, amaç özelleştirme' yazılı pankartlar da dikkati çekti.