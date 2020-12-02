MKEK, Kırıkkale'ye silah müzesi yaptırıyor - Son Dakika

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından Kırıkkale'ye yaptırılacak silah müzesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MKEK'in silah müzesi yapımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceği belirtildi.

Bir taraftan sıkıntılı günlerin geçirildiği, diğer yandan kentin yıllardır beklediği projelerin başlamasının sevincinin yaşandığı aktarılan açıklamada, MKEK ve katkısı olanlara teşekkür edildi.