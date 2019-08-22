Son Dakika Haberleri: MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah
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MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

1 saat önce

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.

MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah, System.String[]

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:40 
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