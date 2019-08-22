MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah
1 saat önce
Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.
Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:40
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