Son Dakika Haberleri: MKK'dan 'Katarlı yatırımcı' açıklaması
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MKK'dan 'Katarlı yatırımcı' açıklaması

1 saat önce

DÜNYA Gazetesi'nin önceki gün 'Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü' haberinin kamuoyunda çok ses getirmesinin ardından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan açıklama geldi.

MKK'dan 'Katarlı yatırımcı' açıklaması, System.String[]
DÜNYA Gazetesi'nin önceki gün 'Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü' haberinin kamuoyunda çok ses getirmesinin ardından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Katarlı yatırımcı değişiminin QNB Finansbank'ın hisse düşüşünden kaynaklandığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:28 
Finansbank, Ekonomi
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