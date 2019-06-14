MKK'dan 'Katarlı yatırımcı' açıklaması
1 saat önce
DÜNYA Gazetesi'nin önceki gün 'Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü' haberinin kamuoyunda çok ses getirmesinin ardından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:28
DÜNYA Gazetesi'nin önceki gün 'Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü' haberinin kamuoyunda çok ses getirmesinin ardından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Katarlı yatırımcı değişiminin QNB Finansbank
'ın hisse düşüşünden kaynaklandığı belirtildi.
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