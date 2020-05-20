MKK tarafından geliştirilen sistem Endonezya'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika

MKK tarafından geliştirilen sistem Endonezya'da kullanılmaya başlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından geliştirilen Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Endonezya sermaye piyasalarında kullanılmaya başlandı.

MKK tarafından geliştirilen sistem Endonezya'da kullanılmaya başlandı, System.String[]

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından geliştirilen Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Endonezya sermaye piyasalarında kullanılmaya başlandı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya Merkezi Saklama Kuruluşu (KSEI), genel kurul süreçlerinin elektronik ortamda yönetimi, elektronik oy kullanma ve vekalet verme süreçlerinin Endonezya sermaye piyasalarına kazandırılması için 2017 yılında ihale açmıştı. Bu ihaleye katılarak en iyi uygulamayı sunan kurum olarak seçilen Merkezi Kayıt Kuruluşu, Endonezya Merkezi Saklama Kuruluşu için uyarladığı elektronik genel kurul sisteminin Endonezya sermaye piyasalarına kurulumunu, taahhüt ettiği üzere 2018 yıl sonunda tamamlamıştı.

2019-2020 yıllarında Endonezya'daki yasal altyapının düzenlenmesi ve ilave geliştirmeleri tamamlanan sistem, 14 Mayıs 2020 tarihinde aynı gün gerçekleştirilen 5 toplantı ile Endonezya'da resmen kullanılmaya başlandı.


KSEI, Endonezya Hükümeti'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı "Sosyal Mesafe Uygulamaları"na destek vermek için "elektronik vekalet" ve "elektronik oy" uygulamalarını sağlayan "eASY.KSEI" platformunun hayata geçirilmesi sürecini hızlandırdı.

20 Nisan'da faaliyete geçirildiği duyurulan platform, pay sahiplerine ve genel kurul toplantılarına katılacak olan temsilcilerine elektronik ortamda yetki ve vekalet verme imkanı sağlıyor. "eASY.KSEI" platformu ilk kez bir şirket tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde resmen kullanılarak, şirket ortaklarının elektronik ortamda vekil olarak atadıkları temsilcilerinin, kendilerinin yerine genel kurul toplantısına katılmalarını mümkün kıldı.

18 Mayıs itibarıyla platform 13 şirket tarafından olağan genel kurul toplantısının, 14 şirket tarafından ise olağanüstü genel kurul toplantısının elektronik ortamda düzenlenmesinde başarılı olarak kullanıldı.

"Uygulama genel kurul toplantılarına katılımı artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSEI Başkanı Uriep Budhi Prasetyo, Endonezya Merkezi Saklama Kuruluşu olarak, Endonezya'nın bir takımada ülkesi olması ve yatırımcıların gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında çeşitli bölgelere dağılmış olması sebebiyle, eASY.KSEI uygulamasının kullanılmasının genel kurul toplantılarına katılımı artıracağını umduğunu belirtti.

Prasetyo, "11 Mayıs 2020 tarihli veriler ışığında, yatırımcıların yüzde 50'nin birden fazla şirkette pay sahibi olduğu görülmektedir. Özellikle Borsa'da kayıtlı 600'den fazla ihraççı şirketin bulunduğu piyasada, bu uygulama ile yatırımcıların ülkenin farklı bölgelerinde farklı şirketler tarafından aynı zamanda gerçekleştirilen genel kurullara katılmalarının gerekli olabileceğini bir olasılık olarak bize sunmaktadır. 12 Mayıs verilerine göre ise, Endonezya'da 1.185.733 pay sahibi bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. eASY.KSEI platfromunun hayata geçirilmesi, KSEI'nin Endonezya sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesi, özellikle de Kovid-19 salgını tedbirleri sebebiyle geniş ölçekte uygulanan Evden Çalışma ve Sosyal Mesafe politikaları kapsamında her geçen gün kullanım ihtiyacı artan dijital platformların ve video konferans uygulamalarının faaliyete alınmasına verdiği desteğin gerçekleşmesidir. Dileğim eASY.KSEI platformunun, genel kurul toplantılarına katılım süreçlerini daha da kolaylaştıran, yatırımcıların aynı günde gerçekleştirilen birden fazla genel kurul toplantısına katılmalarına imkan sağlayan bir dijital çözüm haline gelmesidir." ifadelerini kullandı.

"e-GKS, alanındaki en gelişmiş uygulamalardan biri olarak kabul gördü"

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ise şunları kaydetti:

"Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), MKK Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen sistemlerden biri olarak, 2012 yılından beri Türkiye sermaye piyasalarında kullanılmaktadır. e-GKS ile Türkiye'de 3 binden fazla elektronik genel kurul toplantısı organize edilmiş ve bu toplantılara 130 binden fazla pay sahibi elektronik ortamda katılarak haklarını zamanında ve mevzuatla uyumlu olarak kullanmıştır. e-GKS dünyada bir çok ülke tarafından pilot kullanımı yapılmış, alanındaki en gelişmiş uygulamalardan biri olarak kabul gördü."

MKK ve KSEI ekiplerinin özverili ve yoğun çalışmaları sonucunda, e-GKS üzerinden geliştirilen KSEI'nin "eASY.KSEI" platformunun, Endonezya sermaye piyasalarında kullanıma girdiğini görmenin mutluluğunu ifade eden Arikan, "eASY.KSEI platformunun genel kurul toplantılarına ilişkin çok çeşitli özellikler sunarken, Endonezya'daki kurumsal yönetim uygulamalarının daha da geliştirilmesi için önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu iş birliği ile KSEI, ülkelerimizin daha cazip yatırım ortamı sunan ülkeler arasında konumlanmasına katkıda bulunurken, sınır ötesi yatırım fırsatlarını geliştirme amaçlarımıza da hizmet edecektir.

Bu günü KSEI ve Endonezya sermaye piyasaları için bir kilometre taşı olarak görüyor, önümüzdeki yıllarda kurumlarımız ve ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirerek işbirliklerine devam edeceğimize ve bu sayede yeni başarı hikayelerinin yolunu açacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 07:28 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKK tarafından geliştirilen sistem Endonezya'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi

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