Son Dakika Haberleri: Mksf'ye Edirne'den Taze Kan

Mksf'ye Edirne'den Taze Kan

1 saat önce

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu yeni başkanı Edirneli motosiklet sporcusu Ramiz Nevrekop oldu.

Mksf'ye Edirne'den Taze Kan, System.String[]
Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu yeni başkanı Edirneli motosiklet sporcusu Ramiz Nevrekop oldu.

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonunun (MKSF) yeni başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop oldu. MKSF'den yapılan açıklamada, eski başkan Özgür Candar'ın aday olmadığı olağanüstü genel kurulda, Edirneli motosiklet sporcusu ve aynı zamanda Edirne Adrianapoli Motosiklet Derneği Başkanı olan Mehmet Ramiz Nevrekop'un başkanlığa seçildiği bildirildi.

Federasyonun yeni yönetim kurulunda Mustafa Özdemir (başkan yardımcısı), Özkan Kandemir (genel sekreter), Salih Kılıç (sayman), Turgut Ay (basın sözcüsü), Tanju Çeliksoy (spor koordinatörü), Semih Tevs'in (eğitim koordinatörü) de yer aldığı kaydedildi.

"Camiamızı daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Ramiz Nevrekop, "Yeni dönemin tüm camiaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç yaşlı fark etmeden tüm motosiklet kullanıcıları ile kol kola girerek, camiamızı daha ileri ve üst noktalara getirmek amacıyla üstlendiğimiz bu görev için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Önceki dönemde emeği geçen tüm başkanlara ve ekiplerine de emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çinliler, Edirne'yi Keşfe Geldi Galatasaray'da Mbaye Diagne Hatayspor Maçının Kadrosuna Alınmadı

Göztepe, Tamer Tuna'yla Sözleşme İmzaladı Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mksf'ye Edirne'den Taze Kan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]