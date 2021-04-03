MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek! - Son Dakika
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MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!

03.04.2021 10:23
MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!

Xbox Game Pass, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor

San Diego Studio tarafından geliştirilen MLB(Major Baseball League) The Show 21 çıkış yaptığı tarihte Xbox kütüphanesine eklenecek. Nisan ayının merakla beklenen oyunlarından biri olan MLB 21, Xbox cihazlarından oynanabilecek.

Yapılan açıklama doğrultusunda 20 Nisan'da Game Pass kütüphanesine eklenecek olan MLB, Xbox One, Series S/X cihazlarından en iyi sürümüyle oyunculara sunulacak. Bunun yanı sıra oyuncuların online oynama şansı olacağı gibi,cross-play desteği de yer alacak.

MLB The Show 21 şu anda online mağazada ön siparişe açılmış durumda. Oyunun üç farklı sürümü bulunuyor. İşte fiyatları:

MLB The Show 21 Xbox Series X/S: 539 TL

MLB The Show 21 Jackie Robinson Sürümü: 659 TL

Digital Deluxe Sürüm:   775 TL

Xbox Game Pass'e sahip olanların oyunu satın almasına gerek kalmayacak. Ayda 30 TL karşılığında kütüphaneye eklenecek oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.

Oyunu satın almak için tıklayabilirsiniz. Game Pass'e üye olmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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