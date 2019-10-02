Mlkp'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)
1 saat önce
TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİAdana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir...
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlandı. Teröristler Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) cenazeleri, işlemlerinin ardından kente gelen ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan cenazeler aileleriyle birlikte şehirden ayrıldı.
Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi (Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı