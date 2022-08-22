SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI

22.08.2022 00:01

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütüne yönelik Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı.

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütüne yönelik Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca ele geçirilin şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MLKP(Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, MLKP Terör Örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şüphelinin sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine Sultangazi'de bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda M.U.?nun yanı sıra E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli şüpheliler de yakalandı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 fişek ve çok sayıda djitalbilişim malzemesi ele geçildi. M.U.,E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı
Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika
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