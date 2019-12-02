Son Dakika Haberleri: Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı
Son Dakika Dünya Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı - Son Dakika Dünya

Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi. Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.

Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi.


Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.

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Ziya Selçuk, İstanbul, Selçuk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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