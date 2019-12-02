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Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi. Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi.
Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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