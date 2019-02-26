Son Dakika Haberleri: Mlpcare'in Halka Arz Süreci Ödüllendirildi

Mlpcare'in Halka Arz Süreci Ödüllendirildi

54 dakika önce

MLP Care, 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri kapsamında "Halka Arz/Sermaye Piyasası Yılın Anlaşması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Mlpcare'in Halka Arz Süreci Ödüllendirildi, System.String[]

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan Türkiye Bonds & Loans Ödülleri, GFC Media Group'un ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez verildi. MLP Care'in "Halka Arz/Sermaye Piyasası Yılın Anlaşması" kategorisinde ikinciliğe layık görüldüğü ödüllerin teslimi Türkiye'nin önde gelen finans yöneticilerinin katılımıyla Shangri-La Hotel'de düzenlenen törende gerçekleşti.

Törende MLP Care adına ödülü teslim alan kurumun Mali İşler Koordinatörü (CFO) Burcu Öztürk "Medical Park ve Liv Hospital gibi iki büyük markayı bünyesinde bulunduran dev bir sağlık grubu olarak 2018'in ilk çeyreğinde halka arz sürecimizi büyük bir başarıyla gerçekleştirmiştik. Grubumuzun hem yurt içinde hem de yurt dışında önde gelen ve saygın yatırımcılar tarafından yüksek talep alması kurumumuza duyulan güvenin bir göstergesiydi. Halka arzımız önemli bir finansman kaynağına ulaşabilmenin ve bilançomuzu güçlendirmenin yanı sıra kurumsallaşma süreçlerimizi derinleştirmemize ivme kazandırdı. Bu olumlu sonuçları çok kısa zaman içinde tüm alanlara yansıtarak; hedeflerimiz doğrultusunda büyük adımlar attık. MLP Care olarak büyümeye, büyüdükçe toplumumuz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:31 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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