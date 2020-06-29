MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi! - Son Dakika

MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.

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Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:10 

Son Dakika Spor MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi! - Son Dakika Spor
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