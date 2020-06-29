MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.

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