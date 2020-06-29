MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:10
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