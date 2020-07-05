MLS'de bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika

MLS'de bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi

MLS'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda yeni tip koronavirüse rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver Whitecaps ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

MLS'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda yeni tip koronavirüse rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver Whitecaps ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

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Açıklamada, 3-4 Temmuz tarihlerinde lig oyuncuları ve teknik ekibe yapılan son Kovid-19 testinde 2 oyuncunun sonucunun daha pozitif çıktığı ve lig genelinde 12'si futbolcu 14 kişinin koronavirüs tedavisinin devam ettiği ifade edildi.


Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

Vancouver, Dallas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:14 

Son Dakika Spor MLS'de bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor
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