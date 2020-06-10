MLS'e NBA modeli! Tek şehir...

MLS'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonunun ikinci maçlar sonrası 12 Mart'ta durdurulan lig heyecanı, 8 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek farklı formattaki turnuvayla sürecek.

MLS'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonunun ikinci maçlar sonrası 12 Mart'ta durdurulan lig heyecanı, 8 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek farklı formattaki turnuvayla sürecek.

"MLS Geri Döndü" adındaki turnuvaya, ABD'nin Orlando kentindeki Walt Disney World Resort yerleşkesinde bulunan ESPN Wide World of Sports Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Doğu ve Batı konferanslarındaki 26 takım, 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve beraberlik durumunda penaltı atışlarına geçilecek.

11 Ağustos'taki finali kazanan takım, 2021 CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Grup aşamasında kazanılan puanlar, turnuvadan sonra devam edilmesi planlanan normal sezon maçlarına aktarılacak.



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