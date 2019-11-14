MLS ekibi Montreal Impact'ta teknik direktörlüğe Henry getirildi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact'ta Kolombiyalı Wilmer Cabrera'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fransız Thierry Henry getirildi.

Montreal Impact Kulübü, 42 yaşındaki teknik direktör Henry ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Henry, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "MLS'e dönmek ve Montreal Impact'ta çalışmak benim için bir onur. İyi bildiğim ve güzel anılarımın olduğu bir lig. Montreal gibi çok kültürlü bir yerde olmak sıra dışı bir deneyim. Kulübü her zaman takip ediyordum ve şimdi de buradayım." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde İngiltere'nin Arsenal ekibinde gösterdiği performansla yıldızlaşan Henry, ülkesinde Monaco, İtalya'da Juventus, İspanya'da Barcelona ve ABD'de New York Red Bulls forması giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018-2019 sezonunda Monaco'nun başında yaşamıştı.