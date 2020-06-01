MLS'te forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti! - Son Dakika

MLS'te forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti!

Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.

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Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.


Açıklamada, zor zamanlardan geçildiği ve oyuncuların turnuvaya sağlıklı dönebilmeleri için tüm önlemlerin el birliğiyle alınmaya devam edileceği aktarıldı.


Salgın nedeniyle yüz binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ABD'de MLS, 12 Mart'tan bu yana askıda tutuluyor.


Organizasyondan geçen hafta yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık protokolüne uyarak antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkmalarına izin verildiği duyurulmuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:15 

Son Dakika Spor MLS'te forma giyen futbolcular maaş kesintisini kabul etti! - Son Dakika Spor
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