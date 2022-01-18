İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri içerisinde faaliyette bulunan ve çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kent genelinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü MLSPB, 1'i ise MKP üyesi 5 şüpheli yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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