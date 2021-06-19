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MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok - Son Dakika

MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok

19.06.2021 15:03

2017 ve 2019 sezonlarında Survivor'da yarışmacı olan Sabriye Şengül, MMA'da kazanan ilk kadın Türk dövüşçü oldu. Dubai'de gerçekleşen MMA (Karma Dövüş Sanatları) karşılaşmasında Sabriye Şengül, Fransız rakibi Mona Ftouhi ile mücadele etti. Sabriye rakibine kıyasla daha fazla puan alması nedeniyle maçı galibiyetle tamamladı. Bu sonucun ardından Sabriye tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Sabriye Şengül, MMA'da Fransız rakibini devirerek maç kazanan ilk kadın Türk kadın dövüşçü oldu. Şengül, rakibine kıyasla daha fazla puan alınca geceyi zaferle tamamladı ve böylece tarihe adını yazdırdı.

PUANLAMA YÖNTEMİNE BAŞVURULDU

Karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu.Rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle galip gelen taraf Sabriye Şengül oldu.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa geçiş yaptı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışmada da 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır. Survivor'da ününe ün katan Sabriye, yarışmanın ardından dövüş kariyerine geri döndü ve son olarak MMA'de dövüş kazanan ilk Türk kadın olmuştur.

Survivor'daki halinden eser yok! MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye tarihe geçti
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok

Sabriye Şengül, Survivor, Hentbol, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok - Son Dakika Spor


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