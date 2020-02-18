MMA müsabakasına katılan Kululu gençler 3 madalya kazandı - Son Dakika

Ankara'da MMA Türkiye Federasyon'u tarafından düzenlenen müsabakaya Kulu'dan katılan 3 genç, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

MMA Türkiye Federasyonu ve Hacettepe Üniversitesinin ortak düzenlediği turnuvaya, yoğun hazırlık çalışmalarının ardından, antrenör Aydın Ayhan gözetiminde katılan 69 kiloda Raşit Tekyıldız, 60 kiloda Miran Musa Çiftçi, 38 kiloda Ömer Pınar ilk defa çıktıkları müsabakada, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Ali Arık, Pazar günü düzenlenen törende, sporculara madalyalarını takdim etti.

Kulu'da MMA'ya (Karışık Dövüş Sanatları) ilginin arttığını belirten antrenör Aydın Ayhan, "MMA savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren, bir spordur. Her yaştan insanımızın yapabileceği MMA sporunda başarılı olmak için her gün yoğun ve yüksek tempolu antrenmanlarla hazırlanmamız gerekir." dedi.

Gençleri sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan alıkoymaya çalıştıklarını kaydeden Ayhan, katıldıkları müsabakada madalya kazanan gençleri kutladı.