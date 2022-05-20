MMG Diyarbakır Şube Başkanı Çelebi'den bilişim vadisine katılım çağrısı - Son Dakika
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MMG Diyarbakır Şube Başkanı Çelebi'den bilişim vadisine katılım çağrısı

20.05.2022 16:53
MMG Diyarbakır Şube Başkanı Çelebi'den bilişim vadisine katılım çağrısı

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, 1-3 Haziran'da Diyarbakır'a yapılması planlanan bilişim vadisi zirvesine katılım çağrısında bulundu.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, 1-3 Haziran'da Diyarbakır'a yapılması planlanan bilişim vadisi zirvesine katılım çağrısında bulundu.

Çelebi, Türkiye'nin teknoloji ve üretim merkezi kesişim noktasında tüm paydaşları bir araya getiren, Avrasya bölgesinin en büyük etkinliği olan teknoloji zirvesinin bu yıl birçok fırsatı içerdiğini söyledi.

"Dönüşümü Yakala" temasıyla düzenlenecek etkinlikte, özellikle enerji, sıfır atık uyumlu ve çevre dostu yerli ve milli teknolojilerin de tanıtılacağını dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Mimar ve Mühendisler Grubumuz öncülüğünde Türkiye'nin Teknoloji Koridoru Bilişim Vadisi'nde organize edilecek etkinlikte bu yıl inovasyon, dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve yeniliğin finansmanı konuları öne çıkacak. Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından 250'nin üzerinde firma, kurum, 300 girişimci, 500 yatırımcı ve 20 binin üzerinde ilgili sektörlerden ziyaretçinin katılımı bekleniyor."

Çelebi, "Geleceğin Üretim Teknolojileri ve Tarımda Yenilikçi Teknolojiler" başlığının Diyarbakır için önemli olduğunu dile getirerek, tüm kamu kurum ve kuruluşların zirveye katılım göstermesini istedi.

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Kaynak: AA

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