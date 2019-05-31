Son Dakika Haberleri: MMO Başkanı Akif Aksoy, "Türk Milleti Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Temsilcisi Olacaktır"
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MMO Başkanı Akif Aksoy, "Türk Milleti Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Temsilcisi Olacaktır"

1 saat önce

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MMO Başkanı Akif Aksoy,
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Aksoy, "Tüm İslam aleminin büyük bir manevi huzurla idrak ettiği Ramazan ayının ardından, mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Kardeşliğin, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği en güzel günlerimizden olan Ramazan Bayramı'nda dargınlıklara ve küslüklere son verilmeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeli, onların sıkıntılarını paylaşmalıyız" ifadesinde bulundu.

Başkan Aksoy, bayramlarda hakim olan barış ve hoşgörü ikliminin, ülkemize ve dünyaya huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek, "Ülkemizin yükselişine ve kalkınmasına engel olmak isteyenler, ellerindeki bütün kozlarla milletimizin birlik ve beraberliğine kast etmektedir. Ancak, Türk milleti tarihte olduğu gibi bugün de, milli ve manevi duygularıyla bu zor sürecin üstesinden gelerek, dünyada barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün temsilcisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bayramların birlik olmak, kenetlenmek ve kucaklaşmak için güzel bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Akif AKSOY, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyor, İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Makina Mühendisleri Odası, Ramazan Bayramı, Kayseri, Güncel
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