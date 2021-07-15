MMO'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı: "Araç bakımlarınızı mutlaka yaptırın" - Son Dakika

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Kurban Bayramı öncesinde tatil için uzun seyahate çıkacak vatandaşların mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları konularında uyarılarda bulundu.

Trafikte yoğunluğun ve tehlikenin artacağı bir haftaya girildiğine vurgu yapan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Sürücülerin yeteri kadar dinlenerek yola çıkması, sürüş esnasında emniyet kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollamadan kaçınmaları öncelikli tedbir olmalı. Bunun yanında araç uzun yol bakımı yaptırmak da, olası aksilik ve kaza riskini büyük oranda ortadan kaldıracaktır" dedi.

"Ekipmanlar eksiksiz olmalı"

Araçlarda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten Başkan Atmaca, "Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz gibi konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır. Aracımızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olunmalı, takım ve avadanlıklar araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurulmalıdır. Aracımızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin iyice yapılması bizler ve özellikle çocuklarımız için çok önemlidir" diye konuştu.

"Kapalı ortamlara ve toplu taşımaya dikkat"

Vaka sayılarında azalma olsa da pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Sevdiklerimizle kısıtlı imkanlarla bir arada olduğumuz ya da olamadığımız bir sürecin ardından hiç kuşkusuz ki, coşkulu bir bayram geçireceğiz. Bu noktada sağlığımızı tehdit etmemek için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını göz ardı etmememiz gerekir. Özellikle bulunduğumuz kapalı ortamlarda enfekte kişilerin olabileceği varsayılarak, mekanik havalandırma ile ortamlara taze havanın verilebildiği, bunun mümkün olmadığı yerlerde ise en azından doğal havalandırma sağlanmasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Burada en önemli noktalardan biri de bayram yoğunluğunda kullanımı artacak toplu taşıma araçlarında mekanik veya doğal yollarla taze havanın araç içine alınmasının sağlanmasıdır. İklimlendirme sisteminin mümkün olduğunca fazla dış hava ile çalıştırılması için teknik önlemler alınmasını öneriyoruz. Çok önemli olan maskeyi yolcuların rahatsız olmadan sürekli olarak takabilmeleri için termal konfor sağlanmasını öneriyoruz. Bu amaçla da araç içi sıcaklığının şehir içi otobüslerde 26-28 derece, şehirlerarası otobüslerde 24-26 derece olarak ayarlanması gerekmektedir" dedi. - ANTALYA