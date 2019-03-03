Son Dakika Haberleri: Mmo'dan Mekanik Tesisat Konulu Seminer

Mmo'dan Mekanik Tesisat Konulu Seminer

1 saat önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından Mekanik Tesisatta Teklif Hazırlama, Maliyet Analizleri, Finansal Uyarıcılar ve Çözüm Önerileri konulu seminer gerçekleşti.

Mmo'dan Mekanik Tesisat Konulu Seminer, System.String[]
Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından Mekanik Tesisatta Teklif Hazırlama, Maliyet Analizleri, Finansal Uyarıcılar ve Çözüm Önerileri konulu seminer gerçekleşti.

MMO seminer salonunda düzenlenen etkinlikte Zafer Özkeleş, mekanik tesisatta teklif hazırlama konusunda İlhan İçöz ise maliyet analizleri, finansal uyarıcılar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirdi.

Mekanik tesisat sektörünün problemlerinin imalat öncesi, imalat sırasındaki ve imalat bittikten sonra yaşanan sorunlar olarak 3 ayrı grupta değerlendirildiğini belirten Özkeleş, "Teklif hazırlama ve maliyet analizlerimizi yaparken bir takım tanımların üzerinden gitmemiz lazım. Tanımlar konusunda uzlaşma sağlamamız lazım. Üretim maliyetinin hangi seviyelerde olduğunu anlamamız lazım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Güncel
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