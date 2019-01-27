Son Dakika Haberleri: Mmo'dan Üyeleri İçin Araç Bakımında İndirim Protokolü

Mmo'dan Üyeleri İçin Araç Bakımında İndirim Protokolü

6 dakika önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ile bir otomotiv firması arasında MMO üyeleri ve 1. derece yakınlarına yönelik indirim protokolü imzalandı.

Mmo'dan Üyeleri İçin Araç Bakımında İndirim Protokolü, System.String[]
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ile bir otomotiv firması arasında MMO üyeleri ve 1. derece yakınlarına yönelik indirim protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol gereği MMO Samsun Şubesi üyeleri ve 1. derecede yakınlarına ait araçlarının bakım, onarım, boyasız göçük giderme, araç kozmetiği konularında liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. Protokol, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve otomotiv firmasının müdürü Ufuk Dolak tarafından MMO Samsun Şubesi Hizmet Binası'nda imzalandı. Protokolle ilgili bilgi veren Yolaydın, MMO'nun kurumlarla işbirlikleri ve ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

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