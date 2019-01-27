Mmo'dan Üyeleri İçin Araç Bakımında İndirim Protokolü

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ile bir otomotiv firması arasında MMO üyeleri ve 1. derece yakınlarına yönelik indirim protokolü imzalandı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ile bir otomotiv firması arasında MMO üyeleri ve 1. derece yakınlarına yönelik indirim protokolü imzalandı.



İmzalanan protokol gereği MMO Samsun Şubesi üyeleri ve 1. derecede yakınlarına ait araçlarının bakım, onarım, boyasız göçük giderme, araç kozmetiği konularında liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. Protokol, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve otomotiv firmasının müdürü Ufuk Dolak tarafından MMO Samsun Şubesi Hizmet Binası'nda imzalandı. Protokolle ilgili bilgi veren Yolaydın, MMO'nun kurumlarla işbirlikleri ve ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kazada Araçtan Fırlayıp Feci Şekilde Can Verdi

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuruklar Oluşturdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi

Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı