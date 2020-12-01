Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aksoy, istifa etti - Son Dakika

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Aksoy, yazılı açıklamasında, uzun zamandır yönetim kurulu üyesi, şube sekreteri ve son iki yıldır şube başkanı olarak görev yaptığı MMO Kayseri Şube Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

Özel işlerine daha fazla vakit ayırması gerektiği için görevi bıraktığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuzun ve yeni şube başkanının her zaman yanındayım. Mensubiyetimin, gönül ve eylem birliğimin daima devam edeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Görevde bulunduğum süreçte her türlü desteğini gördüğüm odamız üyelerine, yönetim kurulumuza, kamuoyuna ve siz değerli basın ve yayın mensuplarına teşekkür eder, saygılar sunarım."