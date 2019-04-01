Son Dakika Haberleri: Mmo Kayseri Şube Başkanı Aksoy'dan Miraç Kandili Mesajı

Mmo Kayseri Şube Başkanı Aksoy'dan Miraç Kandili Mesajı

55 dakika önce

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mmo Kayseri Şube Başkanı Aksoy'dan Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Aksoy, "Bu gece; Peygamberimizin bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabul edilerek, O'nun cemaliyle müşerref olduğu Miraç Gecesi'dir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Miraç, varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur. Çünkü Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve İlahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.

Ayrıca Miraç bizlere; ilahi rahmet ve huzura erişmenin, gönül ve ruh temizliğinden ahlaki erdemlere kadar her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a ait olduğunu hatırlatmaktadır.

"Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili'nin de bu anlamda, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına inanıyorum. Bu bakımdan sevgili Peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve bu düşüncelerle İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni kutluyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, muhabbeti, kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum" - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:53 Kaynak: İHA

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