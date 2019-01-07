Son Dakika Haberleri: Mmo Konya Şubesi 15 Yıllık Tiyatro Geleneğini Sürdürdü

Mmo Konya Şubesi 15 Yıllık Tiyatro Geleneğini Sürdürdü

2 saat önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, teknik çalışmalarının yanında üyelerinin ve ailelerinin katlımı ile sosyal etkinliklerde düzenlemeye devam ediyor.

Mmo Konya Şubesi 15 Yıllık Tiyatro Geleneğini Sürdürdü, System.String[]
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, teknik çalışmalarının yanında üyelerinin ve ailelerinin katlımı ile sosyal etkinliklerde düzenlemeye devam ediyor.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hasan Altun, 15 yıllık tiyatro geleneğini devam ettirdiklerini belirterek, "Oda üyelerinin aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri, üyeler arasındaki dostluk ve birlikteliğin arttırılması ve mühendis camiasının oda çatısı altında bir araya getirilmesi bu etkinliklerin düzenlenmesindeki en önemli amaç olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen sosyal etkinliklerden biriside Konya Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilmiştir. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Bengisu Gürbüzer Doğru'nun yaptığı 2 perdelik 'Fehmi Paşa Konağı' isimli oyunu odamız üyeleri ve aileleri için Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmiş, üyelerimiz, aileleriyle birlikte eğlenmiş, günün stresini birazda olsa üzerlerinden atmışlardır. Tiyatronun insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olması ve günümüzdeki teknolojik gelişmelere karşı çağımızda da vazgeçilmezliğini korumuştur. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnelerinde insanlığa ait tüm değerler bulunmaktadır. Bu nedenle makina mühendisleri odası olarak düzenlenen bu tür sosyal etkinliklerle üyelerimizin ve ailelerin birbirine bağlı olarak güzel vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Odamız mesleğimizle ilgili konuların yanında toplumumuzu ilgilendiren her türlü konuda etkinlikler düzenlemeye bundan sonrada devam edecektir" diye konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada! "Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:23:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mmo Konya Şubesi 15 Yıllık Tiyatro Geleneğini Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]