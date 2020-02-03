MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü - Son Dakika
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MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, teknik çalışmaların yanında oda üyelerinin ve ailelerinin katılımı ile sosyal etkinlikler de düzenlemeye devam ediyor.

MMO Konya Şubesi tiyatro geleneğini sürdürdü, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, teknik çalışmaların yanında oda üyelerinin ve ailelerinin katılımı ile sosyal etkinlikler de düzenlemeye devam ediyor.


MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, oda üyelerinin aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmesi, üyeler arasındaki dostluk ve birlikteliğin artırılması ve mühendis camiasının oda çatısı altında bir araya getirilmesinin bu etkinliklerin düzenlenmesindeki en önemli amaç olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda düzenlenen sosyal etkinliklerden birisi de Konya Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Yılmaz Gruda'nın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Alpay Ulusoy'un yaptığı 2 perdelik 'Kasetçi' isimli oyun odamız üyeleri ve aileleri için Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Üyelerimiz, aileleriyle birlikte eğlendi, günün stresini biraz da olsa attı. Tiyatro, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olması ve günümüzdeki teknolojik gelişmelere karşı çağımızda da vazgeçilmezliğini korumuştur. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnelerinde insanlığa ait tüm değerler bulunmaktadır. Bu nedenle makina mühendisleri odası olarak düzenlenen bu tür sosyal etkinliklerle üyelerimizin ve ailelerin birbirine bağlı olarak güzel vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Odamız mesleğimizle ilgili konuların yanında toplumumuzu ilgilendiren her türlü konuda etkinlikler düzenlemeye bundan sonra da devam edecektir" dedi. - KONYA

Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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