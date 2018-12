Mmo Konya Şubesinden Üyelere Plaket

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyelere plaket verildi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyelere plaket verildi.



MMO Konya Şubesinde gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen, meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyeleri onurlandırmak amacıyla plaket takdim töreni gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, tasarımdan imalata, ısıtmadan soğutmaya, havalandırmadan her türlü tesisata, plastikten her türlü malzeme üretimine, satıştan bakıma, otomotivden uçağa, hayatın her alanında meslekleri olan makine mühendisliğinin yer aldığını söyledi. Mesleklerinin hayatın her alanında yer alması ile ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını belirten Başkan Altun, "Özellikle her geçen gün teknolojik gelişimin hızlı değişmesi ile ülkeler arası rekabet artmakta ve büyük sermayeler el değiştirmektedir. Bunun en güzel örneğini son yıllarda Güney Kore'de görmekteyiz. Bu ülkedeki özellikle dijital sektördeki firmalar, dünyanın son 50 yılına damgasını vurmuş firmalara büyük üstünlük kurmuşlar ve ülkelerin kalkınmalarını sağlamışlardır. Bu durum, tecrübe, bilgi ve donanımın iyi kullanılmasıyla rekabette bir adım daha öne çıkılacağını göstermektedir. Biz de Türk milleti olarak geçmişten bu yana her zaman büyük savaşlar ve mücadeleler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Nesil, beyin ve güç olarak büyük kayıpların yaşandığı mücadelelerden sonra kurulan Cumhuriyetimizin yaşadığı zorlukları da hepimiz çok iyi biliyoruz. Yapılan sanayileşme atılımları ile adeta küllerimizden kor haline gelerek bugünlere kavuştuk. Bugünlere gelmemizde şüphesiz ki sizlerin büyük emekleri var. Kiminiz aşılmayan yolların yapımında, kiminiz suyu ve elektriği olmayan en ücra köye hizmet etmede, kiminiz sanayide yapılmayanı yapma gayretinde, kiminiz evlerimizin konforunu arttırmada, kiminiz geleceğimizi planlamada yoğun çaba sarf etiniz" şeklinde konuştu.



Türkiye'yi en iyi yere getirmek için üyelerinin çok çalıştığını dile getiren Başkan Altun, "İşte burada Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen büyük emek gösteren sizlere teşekkür ediyor ve ebediyete intikal etmiş mühendislerimizi rahmetle anıyorum. Son olarak, gelişmişliğin devamı için tecrübe, bilgi ve birikimini bir sonraki kuşağa aktararak ahilik geleneğini devam ettiren, çok zor şartlarda büyük projeler gerçekleştirerek mesleğimize saygı ve onur kazandıran, özellikle daha önce belirttiğim gibi ülkemizin kalkınmasında büyük emeği geçen başta bundan 40-50 yıl önce sayıları onlarca olan, mesleğimizin duayenlerine ve plaket alan tüm meslektaşlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür eder sayılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.



Başkan Altun'un konuşmasının ardından plaket törenine geçildi. Törende 50. yılını doldurmuş 5 kişiye, 40. yılını doldurmuş 61 kişiye ve 25. yılını doldurmuş 18 kişiye plaketleri Başkan Altun ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programda Makina Mühendisleri Odası üyesi olan ve meslekte 25. yılını dolduran Karaman Belediye Başkanı Adayı Mahmut Sami Şahin de plaket aldı.



Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu