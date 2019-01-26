Son Dakika Haberleri: Mmo Samsun Şubeden Eğitim Protokolü

Mmo Samsun Şubeden Eğitim Protokolü

1 saat önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, bir özel öğretim kursu ile protokol imzaladı.

Mmo Samsun Şubeden Eğitim Protokolü, System.String[]
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, bir özel öğretim kursu ile protokol imzaladı.

Protokol, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve özel öğretim kursu müdürü Deniz Özlem Özaktaş tarafından oda binasında imzalandı. İmzalanan protokol gereği Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve 1. derecede yakınlarının katılım sağlayacağı 9, 10, 11, 12. ve mezun öğrencilerin üniversite hazırlık eğitimlerinde liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Protokolle ilgili bilgi veren Nail Yolaydın, şube olarak üyelerine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda üye ve çocuklarına yönelik olarak eğitim alanında da Lider Plus Özel Öğretim Kursu ile protokol imzaladıklarını ve kurumlarla iş birlikleri ve ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Maden Mühendisleri Odası, Samsun, Güncel
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