Mmo Samsun Şubeden Eğitim Protokolü

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Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı

Son Dakika! Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor